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Brezilya’da yaşanan kum fırtınası korku filmlerini aratmadı

Soğuk hava dalgasının kum fırtınası riskini artıracağı bildirildi

29 Eylül 2021 17:29

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen kum fırtınası korku filmini aratmayan görüntülere neden oldu.

Brezilya’da Pazar günü Sao Paulo eyaletindeki Presidente Prudente, Franca, Jales, Araçatuba, Barretos şehirlerinde ve Minas Gerais eyaletinin bazı bölgelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle oluşan toz bulutu sokakları karanlığa çevirdi. Bölge sakinlerinde panik ve şaşkınlığa neden olan fırtına, korku filmini aratmayan görüntülere neden oldu.

Uzmanlar yaşanan kum fırtınasına bölgede uzun süredir etkili olan kuraklığın ve şiddetli rüzgarın sebep olduğunu ifade etti. Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, kum fırtınası sırasında Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde rüzgar saatte 60 kilometre hıza ulaşırken, Ribeirao Preto Havalimanı çevresinde esen rüzgarın hızı saatte 92,7 kilometre olarak ölçüldü.

Uzmanlar Ekim ayının başlarında Brezilya’nın güney kesimlerinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgasının kum fırtınası riskini artıracağı bildirildi.

Brezilyakum fırtınasıSao Paulo eyaleti

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