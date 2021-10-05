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Spor

Brezilya'da skandal olay: Hakemi tekmeleyip hastanelik etti, maçın ardından tutuklandı

Sao Paulo RS, Ribeiro'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

05 Ekim 2021 16:00

Brezilya'da Sao Paulo RS ile Guarani arasında oynanan Brezilya altıncı lig müsabakasında korkutucu anlara sahne olan bir olay yaşandı.

Sao Paulo RS oyuncusu William Ribeiro, aleyhine frikik çalmasından sonra hakeme tekmeyle saldırdı.

Sahaya polis ve sağlık görevlilerinin girmesinin ardından maç durduruldu ve olayın öznesi olan Ribeiro tutuklandı.

Neler yaşandı?

Sao Paulo RS cephesinin 1-0 geride olduğu maçta, takımı aleyhine çalınan frikik kararının ardından Ribeiro sinirlerine hakim olamadı.

Kendini kaybeden Ribeira, hakem Rodrigo Crivellaro’ya tekmeyle saldırdı. İki takımdan oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırdılar, Ribeiro ise polisler tarafından tutuklandı.

Sözleşmesi feshedildi

Olayın ardından Sao Paulo RS, Ribeiro’nun sözleşmesini feshetti ve bir açıklama metni yayınladı:

“Sao Paulo RS’in kuruluşunun 113. gününün yıl dönümünde, kulübümüz tarihindeki en üzücü olaylardan biriyle karşılaştı ve bu vahim anlar, tüm sporseverlerde bir şok etkisi yarattı. Üzgünüz ve bu durumdan ötürü çok utanıyoruz. Tüm dünyaya, darbe alan hakeme ve ailesi ne en içten özür dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir ve hukuki süreçte gereken adımlar da atılacaktır.”

 

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