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Brendan fırtınası bir AVM’nin çatısını uçurdu

Çatının düştüğü yerde can kaybı yok

15 Ocak 2020 12:42

İngiltere, İrlanda ve Galler’de etkili olan Brendan fırtınası, İngiltere'deki Slough kentinde bir AVM’nin metal çatısını uçurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde binanın uçan çatısının Slough'da caddeyi tamamen trafiğe kapattığına dikkat çekildi.

Çatının düştüğü yerde can kaybı yok. 

Sağlık ekipleri kimsenin yaralanmadığından ve enkaz altında kimsenin olmadığından emin olmak için ilave kontroller yapıldığını belirtti.

Slough Şehir Konseyi de herkesten bölgeden uzak durmasını istedi.

Brendan fırtınasının neden olduğu şiddetli rüzgarlar İngiltere genelinde uyarılara yol açtı.

Rüzgarlar pazartesi günü zaman zaman 90 mile ulaştı. İkinci bir alçak basınç cephesi nedeniyle Salı günü geç saatlerden itibaren İngiltere ve Galler'in büyük bölümünde daha sert rüzgarlar esmeye başladı.

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