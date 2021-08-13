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Bozkurt'taki selde su vatandaşların olduğu yere böyle geldi: Götürdü köprüyü; kaçın, koşun

Saniyeler içinde tüm bölge su altına kalırken, etraftaki vatandaşlar kaçıştı

13 Ağustos 2021 19:16

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı üzerindeki köprünün ağaçlarla tıkanmasının ardından suların kenti tsunami gibi vurduğu anlar kameralara yansıdı. Saniyeler içinde tüm bölge su altına kalırken, etraftaki vatandaşlar kaçıştı.

Çayın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde, şiddetli yağış ile birlikte su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü. Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı görüldü. Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin panik içinde kaçtıkları da görüntüye yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise 'Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru' dedikleri duyuldu.

Kaynak: DHA

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