"Böyle bir şey yargı tarihinde olmamıştır" diyen CHP'li Tanrıkulu, Kavala davasını anlattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Böyle bir bir şey yargı tarihinde olmamıştır" sözleriyle Osman Kavala davasını anlattı.

Tanrıkulu, şunları söyledi;

"Osman Kavala'nın duruşması cuma günü yapılacak. Tümünü baştan sona izledim; siz de takip ediyorsunuz, bilgiler geliyor çünkü o mahkemede 18'inci madde ihlali çıktı, takip ediyorsunuz. 26'sında duruşması var, haftaya, konsey izleyecek.

Şimdi, bakın, en son olayı söyleyeyim size, böyle bir şey yargı tarihinde olmamıştır. 30. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Ağustos’a duruşma bırakmış ve 13. Ağır Ceza Mahkemesine de birleştirme için yazı yazmış. 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Temmuz’da birleştirme konusunda bir karar vermemiş, dosyayı ekim ayına ertelemiş, birleştirme konusunda avukat vermemiş, bir karar da vermemiş.

"Bakın, çok somut olaylar söylüyorum"

Adli tatil; 30. Ağır Ceza Mahkemesinin Başkanını Komisyon bir günlüğüne atıyor 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına. Kendi yazdığı müzakereye bakın, kendi yazdığı müzakereye ve talebe. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak olur veriyor ve avukat kararı veriyor heyet olarak, sonra dönüyor kendi mahkemesine, 30. Ağır Ceza Mahkemesine, duruşması 6 Ağustos’ta, duruşmayı avukatlara bildirmeden 2 Ağustosta yapıyor ve dosyayla ilgili birleştirme kararı veriyor. Yani bu tablo içerisinde ortalama bir yurttaş, ortalama bir avukat, dışarıdan Türkiye'yi gözlemleyenler nasıl yargı bağımsızlığına inanacaklar? Siz iyi niyetle işte konuşmanızı hazırlamışsınız, konuşuyorsunuz konferanslarda. Nasıl güvenecekler? Bakın, çok somut olaylar söylüyorum, çok somut."

"Osman Kavala'yla ilgili olarak sadece kronolojiye bakın"

"Bu en son yapılan... Osman Kavala'yla ilgili olarak sadece kronolojiye bakın, hep en son gün kabul kararları verilmiş; gözaltı süresi en son gün, iddianameyi kabul kararı en son gün. İddianamesi ne zaman yazıldı, biliyor musunuz? Bakanlığınızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden savunma için ek süre aldığı son gün ne zaman, biliyor musunuz? 20 Şubat. Artık ek süre alma hakkınız yok sizin; 20 Şubat 2020 tarihi. İddianame ne zaman hazırlandı, biliyor musunuz? 19 Şubat’ta. Peki, iddianame ne zaman kabul edildi? En son gün, 4 Mart’ta. Duruşma ne zaman yapıldı, ilk duruşması? En son gün, dört ay sonra, Haziran’ın 24'ünde, 25'inde. Tutuklu; bakın, tablo bu. Birçok örnek verebilirim size.

Şimdi, aynı adliye binası içerisinde -tekrar söylüyorum- görev yapıyor yargıçlar.

"Bir mahkeme gezici dolaşabilir mi"

Şöyle bir şey olabilir mi: Yani bir mahkeme gezici dolaşabilir mi; ilk önce 26, sonra 37, şimdi 14 ve terfi edebilir mi? Şimdi, Yargıtay’dan temsilciler de burada yani Hakimlerin kendisinde vicdan olmazsa, kendisinde tahammül ve bağımsızlık olmazsa istediğiniz güvenceyi getirin. Yargıtay üyelerinin güvence bakımından hangi eksikleri var? Ama bu Yargıtay üyelerinin de sonuç itibarıyla yargı teamüllerine uygun davranması gerekmiyor mu? Anayasa'ya uygun davranması gerekmiyor mu? Yani bir hülleyle nasıl vicdanlarına aykırı bir biçimde gidip oy kullanırlar? Biz o Yargıçlara nasıl güveneceğiz? Yani siyasetin yönlendirmesiyle eğer Yüksek Yargı Üyeleri böyle bir karar vermekten yoksunsalar... Yani yeni atadığınız yargıçlara Hakkari'de, Şırnak'ta nasıl güveneceğiz, nasıl bağımsız ve tarafsız olduklarına inanacağız, nasıl siyasetten etkilenmediklerine inanacağız?

"Böyle bir dönemin Adalet Bakanısınız; başarılar diliyorum"

Bakın, Sayın Cumhurbaşkanının, evet, Anayasa'dan kaynaklı 3 tane sıfatı vardır. Biri Cumhurbaşkanlığıdır; eyvallah. İkincisi, Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanıdır; eyvallah. Üçüncüsü Anayasa'da tarif edilmiş, başkomutandır; tamam. Ama dördüncü sıfatı daha var; Türkiye'nin Başyargıcıdır, Türkiye'nin Başsavcısıdır. Kendisinin iddia ortaya koyduğu bir konuda bir Savcı iddianame mutlaka düzenlemek zorundadır. Öyle bir takdir hakkı yoktur eğer bir iddia ortaya koymuşsa herhangi bir yurttaşla, siyasetçiyle ilgili. Eğer Hakimse de yani hüküm kurmuşsa da "O insanın tahlil olma imkanı yoktur." iddiası kırılmadığı sürece. Böyle bir dönemin Adalet Bakanısınız; başarılar diliyorum."

Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalar

"Mesela, bizim Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine açılan birçok dava var ve sizin Genel

Başkanınızın açtığı davalar var. Bakın, Man Adası davalarıyla ilgili olarak 5 dava Kartal Adliyesine açıldı yani 2'si bir mahkeme olmak üzere, 4 ayrı asliye hukuk mahkemesine düştü. Biraz önce de teyit ettim, bakın, biraz önce de teyit ettim yanlış bilgi vermeyeyim diye; 4 ayrı asliye hukuk mahkemesine düştü Kartal Adliyesinde. Tevzi yapıldı UYAP'tan; ona müdahale etme imkânı imkânsıza yakın yani çok zayıf, oluyor zaman zaman, duyuyoruz. Tevzi yapıldı ve 4 ayrı asliye hukuk mahkemesine düştü. 4 asliye hukuk mahkemesinin hâkimleri aynı anda değiştirilir mi? Atama dönemi değil, kararname dönemi değil. 4 asliye hukuk mahkemesinin hâkimi duruşmadan önce, tevziden sonra değiştirilir mi? Sonra o mahkemelerden çok ağır cezalar çıktı, şimdi dosyalar Yargıtay’da. Bakın, bunlar yargının bağımsız ve tarafsızlığıyla ilgili değil, yargıç bağımsızlığıyla ilgili değil, doğrudan doğruya Adalet Bakanlığının idari tasarruflarıyla ilgilidir. Ya komisyon ya HSK bu görevlendirmeler... Bakın, size çok somut örnekler veriyorum.

Bakın, böyle bir düzende bizim Genel Başkanımıza karşı bir yargı düzeni oluşturuluyorsa ortalama yurttaşın nelerle karşılaştığını nasıl bilebileceğiz, bize söyler misiniz?"