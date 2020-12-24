T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bosna Hersek'te sığınmacı kampında yangın

24 Aralık 2020 10:29

Bosna Hersek'in Bihaç kentine 30 kilometre mesafede bulunan Lipa sığınmacı kampının taşınması kararı kamp sakinlerinin tepkisini çekti. Boşaltma çalışmalarının başladığı kampta büyük yangın çıktı.

Bosna Hersek'in Bihaç kentine 30 kilometre mesafede bulunan ve sığınmacıların kaldığı Lipa kampının boşaltılması kararı tepkilere neden oldu. Bin 200'den fazla kişinin yaşadığı ve boşaltma işleminin başladığı kampta geniş çaplı yangın çıktı. Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Batı Balkanlar ve Bosna-Hersek Koordinatörü Peter Van der Auweraert, yangının kamp sakinlerinin çadırı ateşe vermesiyle başladığını belirtti. Kamptan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaplarken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı aktarıldı.

Kampta elektrik ve su bulunmazken, sığınmacıların alternatif bir barınma yerine yönelik net bilgi alamadıkları gerekçesiyle karara tepkili oldukları, bu nedenle kampı ateşe verdikleri ifade edildi.

ETİKETLER

bosna herseksığınmacı kampısığınmacılipa kampıbosna

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2021

Dev vinç böyle devrildi; 2 kişi hastanelik oldu

Erkan Baş’tan Çakıcı tepkisi: Üniversiteleri darbeciler susturamadı, mafya babası mı susturacak?

Selçuk Özdağ'a saldırının net görüntüleri ortaya çıktı

Mustafa Cengiz: Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar; iyi ki duymamışım, ciddi tepki verirdim

Melih Bulu'nun yardımcısı olarak atanan Naci İnci soruları geçiştirdi: "Öğrencileriniz yerde sürünürken utanmıyor musunuz?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum......

Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Bana tuhaf...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nagehan Alçı’dan Demirören Holding ve D-Smart’a: İnsanlarla alay etmeyin, ya...

Eski Fenerbahçeli futbolcudan sert eleştiri: Mert Hakan bu takımın futbolcusu...

Online toplantı sırasında gözaltına alınan Evrensel gazetesi yazarı Ayşen...

Soğuk hava dalgası kapıda; "Cumartesi günü sıcaklıkların 20 derece düşmesiyle...

Tesla'nın hamlesinden sonra Bitcoin'de rekor: 48 bin doları geçti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum......

Cüneyt Özdemir'den Mahir Ünal'ın çiftçiye verdiği yanıta yorum: Bana tuhaf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24