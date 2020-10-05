"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5 ay önceki videosunu yeniden paylaştı: Bir de bu var...

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer, gündem olan "Boşanmak yerine ikinci eş alın" sözlerine gelen tepkiler üzerine mayıs ayında paylaştığı bir videoyu "Bir de bu var" ifadeleriyle yeniden paylaştı.

Adizer, yeniden paylaştığı mayıs ayına ait videosunda, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili CHP'yi hedef alan ifadeler kullanıyor. "Sokaktaki vatandaşı çok iyi biliyorum" diyen Adizer, "7'den 70'e '15 Temmuz'dan yarım kalmış bir hesabımız vardı' diyorlar. Siz bilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.

Ne Olmuştu?

Adizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni kanun ile mücadele ettiğini söyleyerek erkeklere "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" demişti. "Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" diyen Adigizer'in paylaşımı tepkilere neden olmuştu.

TIKLAYIN - GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı yaptı