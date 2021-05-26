Boşanma aşamasındaki eşinin cipine çekiçle saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin far ve camlarını çekiçle vurarak kırdı.

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bir kadın kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin cipinin park halinde olduğunu gördü. İddiaya göre, kadın aramasına rağmen eşine ulaşamadı. Öfkelenen kadın, cipin far ve camlarını, elindeki çekiç ile vurarak, kırdı. Ardından da yürüyerek, sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına gelen araç sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.