Boş sokakta giderken park halindeki aracın üzerine çıkan araç, ters döndü

05 Temmuz 2020 12:45
İstanbul Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil boş sokakta park halindeki aracın üzerine çıktı ve sonrasında ters döndü.
Otomobilin içinde bulunan çift yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardımı koştu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
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