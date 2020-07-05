T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boş sokakta giderken park halindeki aracın üzerine çıkan araç, ters döndü

05 Temmuz 2020 12:45

İstanbul Sultangazi'de boş bir sokaktan geçerken park halindeki aracın üzerine çıkan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobil boş sokakta park halindeki aracın üzerine çıktı ve sonrasında ters döndü.

Otomobilin içinde bulunan çift yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardımı koştu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

ETİKETLER

istanbulsultangaziaraçotomobilkaza

Diğer Videolar

Uçakta maske tartışmasına giren yolcular kavga etti

Kağıt toplama çuvalının içinde uyuyan çocuk koruma altına alındı

Yüksel Direnişçileri tutuklandı, yerine açıklama yapanlara polis yine müdahale etti

Ali Babacan'dan 'torpil' göndermesi: Tutumum sebebiyle küs akrabalarım var

Ordu’daki hortum görüntüsü panik yarattı

2 yaşındaki çocuğu maske takmayan aile uçaktan atıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Abdurrahman Dilipak: Ben eğitime, spora, kültüre ve aydınlanmaya karşı biriyim...

Babil dizisine Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu...

Erdoğan'ın 'müjde'si beklenirken Reuters, Karadeniz keşfinden haber verdi: Türkiye'nin 20...

Sözcü yazarı Çölaşan: Saraydaki yakın dostlarımdan (!) bilgi tırtıkladım, işte...

Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Covid-19 teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler denendi; sonuç umut verici...

Diyarbakır'da çekilen 'sosyal deney' videosuyla gündeme gelen çocuklar İstanbul'da...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24