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Börü dizisi ne zaman başlıyor?

22 Şubat 2018 15:22

Star TV'de yayınlanacak olan ekranların yeni mini dizisi Börü'den ilk ön izleme yapıldı. 28 Şubat'ta ilk bölümü ekrana gelecek proje, "Börü ne demek?" sorusunu akıllara getirmişti. Dizinin yayınlanan ilk ön izlemesinde Börü'nün anlamı da açıklandı: Aklına gelen soruyu biliyorum, neden Börü? Orta Asya mitolojisinde Türklerin koyduğu bir ad. Sürüyü koruyan ama sürüden sonsuza kadar uzakta durması gereken kurt... Börü'nün ilk ön izlemesinde yayınlanan görüntülerde, Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamı ele alındı. Serkan Çayoğlu'nun rol aldığı fragmanda, Reina benzeri bir eğlence mekanına gelen saldırgan otomatik silahla saldırdı. Reina saldırısının konu alındığı Börü'nün yeni fragmanı sosyal medyada da hızla yayıldı. Peki, BÖRÜ dizisinin konusu ne? 2014 baharında Türkiye ve sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem anlatılıyor. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya; Börü, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını gözler önüne seriyor. Börü dizisinin finali, sinema filmiyle yapılacak Dağ 2 filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar'ın yeni projesi Börü, özel kanalların ilk 1 saatlik mini dizisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1'er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. 28 Şubat Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, Börü'nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

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