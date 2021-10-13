Börekçide 'dışarıdan kahvaltılık getirdin' kavgası; arkadaşlarıyla geri döndü, havaya ateş açarak kaçmak zorunda kaldı

İstanbul Çağlayan’da bir börekçiye kahvaltılık alıp gelen kişiyi, iş yeri sahibi “dışarıdan yiyecek getiremezsin” diyerek göndermek istedi. İddialara göre; iş yeri sahibi uyarıları dikkate almayan müşteriyi yumruk atarak gönderdi. Bir süre sonra arkadaşlarıyla börekçiye tekrar gelen müşteri olay çıkartınca ortalık karıştı.

Taraflar arasındaki kavgaya mahalleli ve müşterilerde dahil oldu. Sandalye, bıçak, kürek, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu meydan kavgasında neye uğradığını şaşıran müşteri ve yakınları havaya ateş açarak kaçmak zorunda kaldı. Yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri kaçan saldırganları yakaladı.