Borçlarını ödeyemeyen çiftçi isyan etti: Türkiye'yi böyle devralmadık, çocuğumuza böyle devretmeyelim

Borçlarını ödeyemeyen çiftçi Mehmet Gönel çektiği video ile sorunlarını ifade ederek, "Tarım Kredi'ye olan borcum 700 bin lira iken, bugün olmuş 2 milyon 300 bin lira, ben bunu nasıl ödeyeyim" diye konuştu.

Gönel, yetkililere seslenerek çözüm talebini dile getirdi. "Biz nerede yaşıyoruz" diyen Gönel, "Sayın yetkililer, bizler bu ortamdan nasıl kurtulacağız, ne yapacağız anlamıyoruz. Biz borcumuza itiraz etmiyoruz. Aldığımız sattığımıza uymuyor. Bir kilo mazot olmuş 7 lira. Bu işin içinden nasıl çıkılacak. Benim gibi Türkiye'de binlerce arkadaş var. Biz bitmiş durumdayız. İçimiz kan ağlıyor. Hakikaten çok zor durumdayız. Yapılması gerekenleri bekliyoruz. Türkiye'yi böyle devralmadık, çoluğumuza çocuğumuza da böyle devretmeyelim" diye konuştu.