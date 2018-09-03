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Bolu'da bir kadın, çıktığı 250 metre yükseklikteki kayalıklardan 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

03 Eylül 2018 13:48

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Necla Ç. (42), çıktığı 250 metre yükseklikteki kayalıklardan 12 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. İlçeye bağlı Belen köyünde oturan 3 çocuk annesi Necla Ç.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Necla Ç.'nin, saat 11.00 sıralarında köye 3 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda olduğu bilgisi üzerine jandarma bölgeye gitti. Olay yerine giden ekipler, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü öğrenilen Necla Ç.'ye zor arazi şartları nedeniyle ulaşamadı. Durum AFAD, UMKE ve 112 Acil ekiplerine bildirildi. Ekipler, yoldan 250 metre yükseklikte bulunan kayalıklara iple tutunarak çıktı. Köylüler ve Necla Ç.'nin yakınları da çalışmalara destek verdi. Necla Ç., yüksekten ve kalabalıktan korktuğu için bulunduğu yerden inmedi. Uçurumdan atlamasından korkulduğu için Necla Ç.'nin yanına yaklaşılmadı. İkna çalışmaları yeterli olmayınca bölgeye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı psikolog getirildi. Necla Ç., yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu ikna edildi. AFAD ve UMKE ekipleri Necla Ç.'nin bulunduğu yere ulaşıp ip kullanarak indirdi. Zor arazi şartlarından yola kadar indirilen Necla Ç., ambulansla kontrol amaçlı Kıbrıscık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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