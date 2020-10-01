Bolu Valisi: Vakalar artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir

Bolu’da HES kodu uygulamasına katılan Vali Ahmet Ümit, “Hastalarımızı yatıracak yatağımız var. Ama her gün pozitif vakalar da var. Pozitif vakalar bu şekilde artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir” dedi.

Bolu’da, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 660 ekip ve 2 bin 351 personelle il genelinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalleri ve konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Ahmet Ümit, şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşları korona virüs salgınıyla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ümit, salgının artarak devam ettiğini belirterek, “Maalesef salgın devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemiyor. Hayatımızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Henüz okullarımızı tam olarak açamadık. İşyerlerimizin etkilenmemesi, insanlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi, hayatın daha düzgün yürümesi için hep birlikte devletimizin belirlemiş olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor” dedi.