T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bolu Valisi: Vakalar artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir

"Salgın artarak devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemiyor"

01 Ekim 2020 14:33

Bolu’da HES kodu uygulamasına katılan Vali Ahmet Ümit, “Hastalarımızı yatıracak yatağımız var. Ama her gün pozitif vakalar da var. Pozitif vakalar bu şekilde artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir” dedi.

Bolu’da, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 660 ekip ve 2 bin 351 personelle il genelinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalleri ve konaklama tesislerinde HES kodu uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Vali Ahmet Ümit, şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşları korona virüs salgınıyla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ümit, salgının artarak devam ettiğini belirterek, “Maalesef salgın devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemiyor. Hayatımızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Henüz okullarımızı tam olarak açamadık. İşyerlerimizin etkilenmemesi, insanlarımızın sağlığının olumsuz etkilenmemesi, hayatın daha düzgün yürümesi için hep birlikte devletimizin belirlemiş olduğu kurallara tam olarak uymamız gerekiyor” dedi.

ETİKETLER

bolu valisiAhmet Ümitkoronavirüscovid-19hes koduyatak satısıhastanevaka sayısıhastane doluluk oranı

Diğer Videolar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na açılan soruşturmaya yönelik açıklama

Gazeteci Müyesser Yıldız: Kendini suçla deselerdi, bundan daha iyi bir suçlama çıkarırdım

Yeniköylülere soruldu; Kanal İstanbul nedir?

Türk Tıbbi Onkooji Derneği'nin 'Adım Adım Umuda' belgeseli gösterimde; “Kanser benim ecelim değil" 

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Kasım 2020

Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Şafak Türküsü şiirinin şairi Nevzat Çelik anlattı: Kitabımı yayımlandıktan 1.5 sene sonra görebildim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

4 çocuğun sokakta 'ekonomi' tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mahfi Eğilmez yazdı: Fed bu kadar para bastı da niçin...

İBB’den Covid-19 raporu: İşte İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarının ‘en...

Kenan İmirzalıoğlu: Birçok Batı ülkesinin durumuna düşmememizin sebebi sağlık alanındaki...

İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; salgına karşı ek kısıtlayıcı tedbirler masada...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

4 çocuğun sokakta 'ekonomi' tartışması, sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24