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Bolu'da snowboard yaparken kaybolan tatilci kurtarıldı

Havadan yeri tespit edilen tatilci, ekiplerce alınarak jandarma aracıyla oteline bırakıldı

17 Ocak 2022 15:30

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kaybolan tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Tatil için geldiği Kartalkaya'da snowboard yaparken pistten çıkan Şakir Ç, geri dönüş yolunu bulamayınca çam ağacındaki "acil çağrı" butonuna basarak jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Çağrının Ramazanbeyderesi mevkisinden yapıldığını tespit eden JAK timi, hızla bölgeye giderek drone yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

Havadan yeri tespit edilen tatilci, ekiplerce alınarak jandarma aracıyla oteline bırakıldı.

Şakir Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

bolusnowboard

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