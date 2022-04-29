Bolu’da bir kadın, yol ortasında şiddete maruz kaldı, çevredekiler izledi

Bolu’da bir kadın, yol ortasında şiddete maruz kaldı. Olaya tanık olan onlarca kişi, kadına yönelik şiddeti uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince olay dakikalarca sürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bolu’nun Karaçayır mahallesinde yaşandı. Bir kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ismi öğrenilemeyen erkek, kadını yere yatırarak ona şiddet uyguladı.

Olay yerine toplananlar ise kadının çığlıklarına aldırış etmeden kavgayı uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince kadına şiddet olayı dakikalarca devam etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü.

Ancak hem kadının hem de erkeğin birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Kaynak: ANKA