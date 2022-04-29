T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bolu’da bir kadın, yol ortasında şiddete maruz kaldı, çevredekiler izledi

Kimse müdahale etmeyince olay dakikalarca sürdü

29 Nisan 2022 17:52

Bolu’da bir kadın, yol ortasında şiddete maruz kaldı. Olaya tanık olan onlarca kişi, kadına yönelik şiddeti uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince olay dakikalarca sürdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bolu’nun Karaçayır mahallesinde yaşandı. Bir kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, ismi öğrenilemeyen erkek, kadını yere yatırarak ona şiddet uyguladı. 

Olay yerine toplananlar ise kadının çığlıklarına aldırış etmeden kavgayı uzaktan izledi. Kimse müdahale etmeyince kadına şiddet olayı dakikalarca devam etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü.

Ancak hem kadının hem de erkeğin birbirlerinden şikâyetçi olmadıkları ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Kaynak: ANKA

bolukadınşiddeterkek

Diğer Videolar

HES için kesilen ceviz ağaçları, kesildikten sonra damgalandı

Sedef Kabaş paylaştı: Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 109 yaşına basacak

Düğünde damada cenaze töreni düzenlendi

Hekimlik andına ‘cinsel yönelim’ sansürü, öğrencileri durduramadı

Yeni 'Behzat Ç.' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: "Sürgün yemişlerdi, döndüler"

Kayseri’de otobüsçüler, akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle kontak kapattı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24