Boko Haram’ın kaçırdığı Nijeryalı kız öğrencilerin aileleri hâlâ umutlu

Nijerya’da Boko Haram örgütünün 300’e yakın kız öğrenciyi okullarından kaçırmasının üzerinden 600 günden fazla geçti. Çocuklarının kurtarılacağı günü bekleyen aileler, yeniden Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüştü. Aljazeera’de yer alan habere göre, #BringBackOurGirls (Kızlarımızı geri getirin) etiketiyle sosyal medyada başlatılan destek grubunun üyeleri ile birlikte görüşmeye giden aileler, Buhari’den iyi haber alamadı. Buhari ailelere, ellerinde bu konuda güvenilir istihbarat olmadığını ancak kendisinin bizzat çözüm aradığını söyledi. Aileler adına konuşan grup sözcüsü Oby Ezekwesili, Başkan’ın kendilerine doğruyu söylediğine inandıklarını ifade etti. 600 günü aştı Nisan 2014’te Chibok’taki okullarından kamyonlara bindirilerek kaçırılan 270 kız öğrenci, Boko Haram tarafından kaçırıldıklarını gösteren bir görüntüde dünyanın gündemine oturmuştu. ABD Başkanı’nın eşi Michelle Obama da sosyal medyada başlatılan kampanyaya destek vermişti. Kızlardan yaklaşık 50’si kaçmayı başarırken, geri kalan öğrencilerden haber alınamamıştı. Boko Haram, kızların köle olarak satılacağını açıklamıştı. Nijerya ordusu bir yıl sonra ormanlık alanda 200 kız çocuğu ve 93 kadın kurtarmıştı ancak bu kişilerin çoğu Chibok'ta kaçırılanlar arasında değildi. IŞİD’e biat ettiğini açıklayan örgütün, Chibok’taki saldırıdan bu yana yüzden fazla kişiyi daha kaçırdığı tahmin ediliyor.