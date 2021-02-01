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Boğaziçili öğrencilerin yanına giden HDP'li Gergerlioğlu: 100'den fazla gözaltı olduğunu gördük

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasına karşı öğrencilerin düzenlediği protestolar sürüyor

01 Şubat 2021 18:21

Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı öğrencilerin düzenlediği protestoya polis engeli geldi. Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrencilerin yanına gelen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu burada yaptığı açıklamada "Polis yoğun bir şekilde müdahale etti ve öğrenciler gözaltına alındı. 100'den fazla gözaltı olduğunu gördük" dedi. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edildi. Boğaziçi Dayanışması, Etiler'deki müdahalede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Okul içerisine polis girmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük önüne yürüdü.

Etiler'de gözaltına alınan öğrencilerin Koç Dayanışması, Yıldız Dayanışması ve diğer gruplardan olduğu öğrenilirken, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi önünde de slogan atan en az 2 öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden ya da Emniyet Müdürlüğü'nden ise şu ana kadar olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okulun polis ablukasına alınmasının ve dışarıya çıkmalarının engellenmesinin ardından, Rektörlük binasının etrafında toplandı. Öğrenciler, Melih Bulu ile görüşme talep ediyor.

İzmir'de de gözaltılar var

İzmir'de de Boğaziçili öğrencilere destek vermek isteyen 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı. Alsancak'ta yürüyüş yapmasına izin verilmeyen 20'den fazla öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

TIKLAYINIZ - Boğaziçi Üniversitesi önündeki protestoya polis engeli; gözaltılar var

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından iki öğrenci tutuklandı.

Tutuklananların Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olduğu açıklandı.

"Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla gözaltına alınan diğer 3 kişiden biri serbest bırakıldı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencileri, tutuklamalar sonrası bugün protesto eylemi çağrısı yaptı.

Çağrıda, "Milli ve dini hassasiyetler bahane edilerek arkadaşlarımız tutuklanırken göz önüne alınmayan Covid tedbirleri bugün uygulanacakmış. Basın açıklamamızı yasaklamak için Covid bahane olarak kullanılmaktadır. Basın açıklamamız yasaklanamaz!" denildi.

İstanbul Valiliği ise çağrı sonrası, "eylem yasağını" hatırlatan bir açıklama yayımlamıştı.

Yazılı açıklamada, 5 Ocak 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs salgını gerekçesiyle toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığını hatırlatılmıştı:

"Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz... Bahsi geçen etkinlik çağrıları, halihazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır."

 
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