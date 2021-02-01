Boğaziçili öğrencilerin yanına giden HDP'li Gergerlioğlu: 100'den fazla gözaltı olduğunu gördük

Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına karşı öğrencilerin düzenlediği protestoya polis engeli geldi. Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrencilerin yanına gelen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu burada yaptığı açıklamada "Polis yoğun bir şekilde müdahale etti ve öğrenciler gözaltına alındı. 100'den fazla gözaltı olduğunu gördük" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edildi. Boğaziçi Dayanışması, Etiler'deki müdahalede çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Okul içerisine polis girmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektörlük önüne yürüdü.

Etiler'de gözaltına alınan öğrencilerin Koç Dayanışması, Yıldız Dayanışması ve diğer gruplardan olduğu öğrenilirken, 20'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi önünde de slogan atan en az 2 öğrenci gözaltına alındı.