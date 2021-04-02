Boğaziçili öğrencilerin duruşmasını takip etmek isteyen vekillerin salona girmesine engel olundu

02 Nisan 2021 11:55
Boğaziçi Üniversitesi eyleminde gözaltına alınan 2'si tutuklu 23 kişi hakkında açılan davanın duruşmasını takip eden milletvekillerinin mahkeme salonuna girmesine engel olunmaya çalışıldı.
Boğaziçi Üniversitesi eyleminde gözaltına alınan 2'si tutuklu 23 kişi hakkında açılan davanın duruşmasını takip etmek amacıyla Kartal Adliyesi’ne giden milletvekilleri yapılan duruşmaya katılmak istedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil, Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın mahkeme salonuna girmesi "Başkanın talimatı var giremezsiniz" denilerek güvenlik tarafından engellenmeye çalışılırken arbede yaşandı.
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