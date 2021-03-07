Boğaziçili öğrencilerden ev hapsinde bulunan arkadaşlarına destek

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ev hapsi cezası alan Aslı Altınok'u yalnız bırakmadı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi protestoları nedeniyle ev hapsi cezası alan Aslı Altınok'un evinin önünde şarkılar söyleyerek arkadaşlarına destek oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu rektör ataması ile başlayan Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan ve hakkında mahkemece ev hapsi kararı verilen öğrencilerden Aslı Altınok, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Boğaziçililer sen eyleme gelemiyorsan biz eylemi sana getiririz dediler, kapımı şenlendirdiler" diyerek bir video paylaştı.