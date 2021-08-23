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Boğaziçili öğrencilerden AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı önünde eylem: Mesele yalnızca Boğaziçi Üniversitesinin meselesi değildir

Boğaziçi Dayanışması basın açıklaması yapan 8 öğrencinin gözaltına alındığını söyledi

23 Ağustos 2021 17:24

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Öğrenciler, Adalet Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sergide Kabe görselinin yere serildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tutuklamalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) verdiği cevapta, eşcinselliğin İslam dinine göre "haram" kabul edildiği ifadesine yer vermesine tepki gösterdi. 

İlçe Başkanlığı önünde açıklama yapan öğrenciler, "Mesele yalnızca Boğaziçi Üniversitesinin meselesi değildir, mesele tek adama tüm kurumların başına yönetici atama hakkı tanıyan sistemin tamamıdır"  dedi. 

Eyleme ilişkin görüntüleri paylaşan Boğaziçi Dayanışması basın açıklaması yapan 8 öğrencinin gözaltına alındığını söyledi. 

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