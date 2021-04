Boğaziçili öğrenciler için 'vandal" diyen Bahçeli ağız değiştirdi: Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gençlere seslenerek, "Hiç ayırt etmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden kucaklıyorum" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, partisini grup toplantısında yaptığı konuşmanın önemli bir bölümünü gençlere ayırdı. "Geleceğimizden tasarruf yapamayacağımıza göre, gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız, onları hayatın kaotik şartlarında sahipsiz bırakmamız söz konusu olamayacaktır" diyen Bahçeli, kapsayıcılık mesajları verdi.

Bahçeli, "Düşüncesi, siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemiz, muazzam hazinemizdir. Hiç ayırt etmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir. Ne oy kaygısına, ne siyasi tartışmalara, ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilmeyecek mümtaz değerlerimizdir. Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin" dedi.

Bahçeli'nin bu konuşması, akıllara 3 Şubat 2021'da yaptığı açıklamayı getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Melih Bulu protestolarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada Devlet Bahçeli, "Öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır; rektörlük atamalarını kabul etmeyenler üniversiteden uzaklaştırılmalı. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür" demişti.