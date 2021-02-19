Boğaziçili akademisyenlerin rektör Bulu'ya karşı eylemleri devam ediyor: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz"

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Melih Bulu'ya karşı sürdürdükleri protestolarına bugün de devam etti.

Soğuğa ve kara rağmen Güney Kampüs'te bir araya gelen akademisyenler "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" dedi.

Rektörlüğe sırtına dönen akademisyenler yaptıkları açıklamada, üniversitede açılan iki yeni fakültenin hukuka uygun olarak açılmadığını, rektör atamasının siyasi bir saldırıya döndüğünü ve hukuk fakültesine dekan atanmasının üniversite akademisyenlerinin bilgi ve görüşü olmadan yapıldığı ifade edildi.