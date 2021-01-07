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Boğaziçi

Boğaziçili akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını bir kez daha döndüler

Akademisyenlerden bir dakikalık alkışlı protesto

07 Ocak 2021 12:42

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestolar sürüyor. 

Boğaziçili akademisyenler rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını dönerek, bir dakika boyunca tuttukları alkışla protestolarını sürdürdüler. 

12.00'de rektörlük binasının önünde toplanarak binaya sırtlarını dönen akademisyenler, 12.30'da bir dakikalık alkış protestosunun ardından dağıldılar. 

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