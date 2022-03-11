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Boğaziçili akademisyenler kar altında nöbete devam etti

Akademisyenlerin rektör atamalarına karşı nöbetinlerinin 295. günü

11 Mart 2022 20:29

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerine kar altında devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından yardımcısı Naci İnci’nin rektörlüğe atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 295'ncisini gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yoğun kar altında gerçekleşen eylemde akademisyenler, cübbeleriyle rektörlük binasına sırtlarını döndü. Akademisyenler, eylemlerinde “Vazgeçmiyoruz, kabul etmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Eylemden fotoğraflar, Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı verilen akademisyen Can Candan tarafından paylaşıldı.

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