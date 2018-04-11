Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Birtek: Tutuklanan öğrencilerimle beraber olmak istiyorum, dershanede berabersek hapishanede de onlarla olmak istiyorum!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da hocası olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Birtek, tutuklanan öğrencileriyle ilgili "Ne olacak bu gençlere, Ben ağlıyorum. Ben de gitmek istiyorum, yanlarında beraber olmak istiyorum, dershanelerde berabersek, hapishanede de onlarla birlikte olmak istiyorum" dedi. Boğaziçi Kampüsü'nde 28 Şubat sürecinde sosyoloji bölümü başkanı olarak Anayasa Mahkemesinin "yanlış" kararına karşı başörtülü öğrencilerin yanında olduğunu, Türkiye'de başörtülülerin girebildiği tek kampüsün Boğaziçi olduğunu ifade etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesinin ardından bazı öğrencilerin hayatını kaybeden askerler için lokum dağıtmasını protesto ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 10 öğrencinin aileleri basın toplantısı yaparak kamuoyundan yardım istedi. ‏