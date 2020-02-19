Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden yemekhane zamlarına karşı protesto: Kayyım elini cebimizden çek!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yemekhane zamlarına karşı bir araya geldi. Yemekhane fiyatının 3,75’ten 4,10’a çıkmasına karşı bir araya gelen öğrenciler, Güney Kampüs Girişi’nden rektörlüğe yürüdü.

Öğrenciler yürüyüş esnasında defalarca, 'Kayyım elini cebimizden çek' sloganı attı.

İleri Haber'in haberine göre, yürüyüşün ardından öğrenciler, yemekhane zamlarının geri çekilmesi için rektörlüğe dilekçe verdi.

Öğrenciler daha sonra kantinde yapılan forumda bir araya geldi.