Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oldu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine karşı yüzlerce polis Güney Kampüs'e girdi. Polis kampüste Bulu'yu ve gündüz yapılan eylemde arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 51 öğrenciyi gözaltına aldı. Çok sayıda siyasetçiden ve insan hakları savunucusundan gözaltına alınan öğrencilere destek geldi.

İstanbul Valiliği, Güney Kampüs'teki eylemde 51 öğrencinin, üniversite dışında yapılan eylemde de 108 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."