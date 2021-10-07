Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gazetecilere engel

Boğaziçi Üniversite’sindeki eylemler devam ederken, görüntü almak isteyen gazetecilere polis engel oldu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır o anları Twitter'da paylaşarak "AKP Genel Başkanı Erdoğan: 'Gazetecinin özgürlüğü benim sınırımın başladığı yerde biter!' İşte 'basın özgürlüğünün' sınırı!" dedi.

Gözaltına alınan 7 Boğaziçi öğrencisinden 2'sinin tutuklanmasını protesto için bugün Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek eylem öncesi kampüs polis ablukasına alındı. Bir süre sonra gözaltılar başladı. Öğrenciler, toplamda 13 arkadaşlarının darp edilerek gözaltına alındıklarını duyurdu.

Evrensel'den Metin Taşkıran'ın haberine göre, gözaltılar sırasında polis, gazetecilerin de işlerini yapmaya engel olmaya çalıştı. Gazeteciler alanın dışına itildi ve kalkanlarla siper oluşturularak görüntü almaları engellendi. Polis, Halk TV'den Erdinç Yılmaz'ı kalkanıyla engellerken darp etti.

O anları Twitter'da paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da "AKP Genel Başkanı Erdoğan: 'Gazetecinin özgürlüğü benim sınırımın başladığı yerde biter!' İşte 'basın özgürlüğünün' sınırı!" dedi.

TIKLAYIN - Boğaziçi'nde tutuklamaları protesto eden öğrencilere gözaltı