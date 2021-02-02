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Boğaziçi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bu kez '159' yazılı pankartlarla rektörlüğe sırtlarını döndü

Akademisyenlerin protestoları sürüyor

02 Şubat 2021 12:30

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemleri sürüyor. 

Boğaziçi akademisyenler, rektörlüğe sırt dönme protestolarını bugün de sürdürdü. Ellerinde '159' yazılı, gözaltına alınan 159 öğrencilerini temsil eden pankartlarla rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenlerin sayısında artış gözlendi. 

Akademisyenlerin önünde "Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" yazılı bir pankart da yer aldı. 

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!
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