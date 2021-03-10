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Boğaziçi protestolarında 48. gün: Kadın akademisyenler Melih Bulu'nun 8 Mart paketlerini iade etti

Öğretim üyeleri Bulu'nun gönderdiği çikolataları "Kabul etmiyoruz" notuyla rektörlük binasının önüne bırakarak protestolarını sürdürdü

10 Mart 2021 19:28

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasının ardından öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından protesto edilen ve istifası istenen Prof. Dr. Melih Bulu, kadın öğretim üyelerine çikolata gönderdi. Çikolata paketlerinin üzerinde "8 Mart Dünya Kadınlar gününüz kutlu olsun" yazdığı görüldü. Öğretim üyeleri ise Melih Bulu'nun gönderdiği çikolataları "Kabul etmiyoruz" notuyla rektörlük binasının önüne bırakarak protestolarını sürdürdü.    

 

 
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