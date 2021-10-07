Boğaziçi öğrencisi röportaj verdiği esnada gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden ve tutuklanan öğrenciler için eylem yapan Boğaziçililer toplamda 13 arkadaşlarının gözaltına alındığını duyurdu. Milletvekillerinin açıklama yapmasının ardından basına röportaj veren bir öğrenci de o anlarda polis tarafından gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto eden öğrenciler, gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 10 kişiden 3’ü serbest bırakılmıştı. 5 öğrenci de savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmış ancak 2 öğrenci tutuklanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, arkadaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için bugün saat 12.30'da Güney Kapı önünde bir araya geleceklerini duyurmuştu.

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