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Boğaziçi | Gözaltına alınanlara destek için bekleyenlere de gözaltı

Öğrenci Kolektifleri’nden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda kişi gözaltına alındı

11 Şubat 2021 14:24

Boğaziçi eylemleri hakkında duvara yazı yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan arkadaşlarına destek olmak isteyenler de gözaltına alındı.

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