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Boğaziçi Dayanışması'nın mektubu bu kez sesli okundu: "Belki bu sefer anlaşılır dedik"

08 Şubat 2021 12:27

Boğaziçi Dayanışması tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılan açık mektup, Kadıköy Dayanışması tarafından okunarak sosyal medyada paylaşıldı. 

Videonun amacıyla ilgili "Belli ki Boğaziçi Dayanışması'nın hazırladığı açık mektup saray tarafından anlaşılmamış. Mektubu bir kez de video olarak paylaşalım belki bu sefer anlaşılır dedik" ifadeleri kullanıldı. 

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