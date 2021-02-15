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Boğaziçi | CHP'li Başarır: Cezaevinde ziyaret ettiğimiz öğrencilerimizin hepsi bambaşka siyasi görüşleri olan ailelerin çocuklarıydı

"Boğaziçili öğrenciler hakkındaki ön yargınız ülkemizi felakete sürüklemektedir"

15 Şubat 2021 16:18

Geçen hafta Boğaziçi eylemleri sırasında gözaltına alınan ve tutuklananları cezaevlerinde ziyaret eden Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Ziyaret ettiğimiz öğrencilerimizin hepsi bambaşka siyasi görüşleri olan ailelerin çocuklarıydı ama haklarındaki bu ön yargı, ülkemizi felakete sürüklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı üniversiteli öğrencilerimizi terörist ilan etmenin, bu iftirayı atmanın size hiçbir faydası yok" dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçen hafta Boğaziçi eylemleri sırasında gözaltına alınan ve tutuklananları cezaevlerinde ziyaret etti. 

"Boğaziçili öğrenciler hakkındaki ön yargınız ülkemizi felakete sürüklemektedir"

Cumhurbaşkanı'nın ve İçişleri Bakanı’nın öğrenci kardeşlerimizi 'terörist' ilan ettiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Ziyaret ettiğimiz öğrencilerimizin hepsi bambaşka siyasi görüşleri olan ailelerin çocuklarıydı. Mesela bir öğrencimiz, AKP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı’nın evladıydı. Birinin ailesi MHP’de yöneticilik yapmış. Bu çocuklarımızın ortak özelliği ise düşünebilmeleri, üretebilmeleri ve farklı düşünebilmeleriydi. Ama haklarındaki bu ön yargı, ülkemizi felakete sürüklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı üniversiteli öğrencilerimizi terörist ilan etmenin, bu iftirayı atmanın size hiçbir faydası yok. Siz terörle mücadele edin. Suçsuz, günahsız öğrencilere iftira atmayın” sözlerini dile getirdi.

"Farklı düşünceye sahip insanlar ailelerinden de farklı düşünebiliyor"

Ülkenin bilime, ilime, akla, kardeşliğe, barışa, dostluğa ve birlikteliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen CHP’li Başarır, “Bu ülkenin ayrışmaya ihtiyacı yok. Farklı düşünceye sahip insanlar, ailelerinden de farlı düşünebiliyor. Size muhalefet edebiliyor, size oy vermeyebiliyor. Bunu kabullenin ve bilmeden, araştırmadan hiç kimsenin evladına iftira atmayın” ifadelerini dile getirdi.

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