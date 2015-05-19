Boğaziçi Caz Korosu'ndan NTV canlı yayınında Gezi göndermesi

Boğaziçi Caz Korosu, NTV'deki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınına katıldı. Canlı yayında Atatürk'ün sevdiği şarkılardan "Entarisi Ala Benziyor"u seslendiren koro şarkı bitiminde Gezi mesajı verdi. Gezi Parkı eylemleri zamanında şarkıyı olaylara uyarlayan koro canlı yayında şarkıyı bitirirken mesajını eksik etmedi. Koro şarkıyı, Gezi olayları sırasında Geziciler tarafından sıkça protesto edilen kanalda, "Çapulcu musun vay" diyerek bitirdi. Şarkıdan sonra spikerler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı