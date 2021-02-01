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Boğaziçi akademisyenleri: Kampüsümüzdeki polis mevcudiyetine son verilmesini istiyoruz

"Üniversitemizin kendi bünyesinde çözülebilecek bir sorun öğrencilerin kutuplaştırılmaları ve ağır tehditlere maruz kalmaları ile sonuçlanmıştır"

01 Şubat 2021 14:14

Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenler, Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanan rektör Melih Bulu'ya yönelik gerçekleştirdikleri, rektörlük binasına sırt dönme eylemini sürdürüyor. Akademisyenler, bugünkü eylemde yaptıkları basın açıklamasıyla kampüsteki polis mevcudiyetine son verilmesini istedi. 

"Tutuklu ve kelepçe ile ev hapsinde tutulan öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını, kampüsümüzde uzlaşı imkanlarını engelleyen polis mevcudiyetine son verilmesini istiyoruz" denilen açıklamada, "Yanlış bir süreçle yapılmış bir rektör atama işleminin üniversitemize daha fazla zarar vermesinden kaygı duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Açıklama şu şekilde: 

"29 Ocak Cuma gününden bu yana yaşanan gelişmeler bir ay önce üniversitemize danışılmadan yapılan rektör atamasının kurumsal yapı ve mekanizmalarımıza verdiği zararın ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü tarihinden beslenen ilkeleri çerçevesinde uzun yıllar süre gelmiş kapsayıcı tartışma, hoşgörü ve anlayış ortamı yapılan müdahale nedeniyle zarar görmektedir. Üniversitemizin kendi bünyesinde çözülebilecek bir sorun öğrencilerin kutuplaştırılmaları ve ağır tehditlere maruz kalmaları ile sonuçlanmıştır.

Yanlış bir süreçle yapılmış bir rektör atama işleminin üniversitemize daha fazla zarar vermesinden kaygı duyuyoruz. Bu gergin ortamın bir an önce sakinleşmesi için herkesi sağduyulu ve anlayışlı olmaya, dışlayıcı hareket ve sözlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Tutuklu ve kelepçe ile ev hapsinde tutulan öğrencilerimizin derhal serbest bırakılmasını, kampüsümüzde uzlaşı imkanlarını engelleyen polis mevcudiyetine son verilmesini istiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz."

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