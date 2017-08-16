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Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın

16 Ağustos 2017 13:43

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki katı atık depolama alanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında saat 20.00 sıralarında çıktı. Gaz sıkışmasından kaynakladığı sanılan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 5 arazöz, yangına müdahale etti. Alevlerin ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşın da Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ile orman işçileri de hazır bekledi. Bir iş makinesinin de müdahaleye katıldığı yangının, kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Video: Zeynep BEŞERLER

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