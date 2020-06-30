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Yüksek fiyatlarıyla tartışmalara neden olan Bodrum'daki restoran görüntülendi

30 Haziran 2020 15:16

Bodrum’da fahiş fiyatların uygulandığı restoranda şişe su 51 lira, mercimek çorbası 107 lira, Adana dürüm 245 lira, 1 şişe su 53 lira mantı ise 150 liradan satılıyor. Otelin 1 kilometre uzağındaki işletmelerde ise lahmacun 15, Adana dürüm ise 30 liradan satılıyor.

Cennet koyunda bulunan lüks bir otelin restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı. İHA muhabiri fiyatlarıyla tartışma konusu olan restorana giderek menüyü yerinde inceledi. Bir kase mercimek çorbasının 107 liraya menüye konulduğu restoranda bir şişe su ise 53 liraya satılıyor. Rezervasyonlu giriş yapılan otelde yoğun güvenlik önlemleri bulunuyor. Otelin giriş kapısında sizi karşılayan görevliler golf arabası ile gideceğiniz restorana götürüyor. 

Fahiş fiyatların uygulandığı restoranda yemeğe giden iş adamı Gökhan Göz, mercimek çorbasının 107 liradan satıldığını ifade ederek, “1 aydır Bodrum’u sallayan fiyatlar konusundan bahsi geçen otele geldik. Bu hizmet istenilen bir hizmet ve ödenmesi gereken rakamlar. Herkesin bütçesine göre restoran var. Gittiğimiz otelin 1 kilometre uzağında da 15 liraya lahmacun yiyebilirsiniz. Aynı yediklerimizi Bardakçı koyunda, Göltürk bükünde ve birçok yerde 300 liralara 250 liralara çıkabilirsiniz. Buranın tek özelliği hizmetinin farklı olması, müşterilerine vermiş olduğu özel ilgi ve kendini şımart politikasıdır” dedi.

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