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Bodrum’da turist tacizine Başkan isyan etti

06 Eylül 2020 15:32

Bodrum'da turizmin önemli sorunlarından biri olan, yasak olmasına rağmen yıllardır önüne bir türlü geçilemeyen 'Hanutçuluk' meselesi, Başkan Aras'ı da isyan ettirdi. Bodrum’da hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hanutçuluğun suç olduğunu ve cezasız kalmayacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından Kale Caddesi üzerinde hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir kıyafet dükkanı önünde bekleyen şahsın, cadde üzerinde gezinti yapan yabancı turistleri çevirerek dükkana sokma çabası yer alıyor. Zaman zaman caddenin ortasında durarak turistleri dükkana yönlendiren şahsın, ağzında takılı olması gereken maskesinin de koluna takılı olduğu görülüyor.

Başkan Aras, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum’un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum’un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim.”

Aras’ın paylaşımının altına yorum yapanların büyük kısmı, hanutçulukla kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kimi vatandaşlar ise Aras’ın sosyal medya paylaşımıyla görüntülerdeki şahsı rencide ettiğini savunurken, kimileri de paylaşımından dolayı destekleyip “Rencide olmak istemeyenler, o tür davranışlarda bulunmasın” diyerek başkanı savundu.

Paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar şöyle:
“Yıllardır var bu, hem de elinde sigara, maske yok. Hiç hoş değil, çok laubali tipler var, sizin birebir denetim yapıp, esnafa eğitim vermeniz gerekir. Bodrum her anlamda hızla bozuluyor, kötüye gidiyor. Yazık oluyor.”

“Bodrum çarşının imitasyon marka kıyafet aksesuar satanlardan temizlenmesi, Bodrum’a yakışır yerel el sanatlarının sergilendiği bir çarşıya kavuşması dileğimizle.”

“Maalesef Başkanım. Benim damadım yabancı olduğu için tatillerinde o kadar çok rahatsız edildiler ki... Kaç kez müdahale ettim ama inanın fazla bir şey söylenmiyor üstümüze yürüyorlar.”

“Başkanım imitasyonla mücadelede bütün Bodrum halkı yanında olur.”

Hanutçuluk nedir

Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde 'turist tacizi' başlığı altında ele alınmakta ve 'esnaf tacizi' olarak adlandırılmaktadır. Hanutçuluk, Türkiye’de özellikle turistik yörelerdeki esnaf ve halk tarafından yakından bilinen bir iş kolu ya da iş pratiğidir. Hanutçulukta amaç, işletmeye daha çok müşteri/turist çekmek, daha çok satış yapmak ve daha çok gelir elde etmektir. Hanutçu, kişileri veya turistleri komisyon karşılığı anlaştığı işletmelere yönlendiren kişiye denilmektedir.

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