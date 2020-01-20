Bodrum'da ormanlar temizlendi; 65 ton atık çıktı

Muğla-Bodrum'da, ormanlık alana atılan yaklaşık 65 ton atık Bodrum Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Torba Mahallesi'nde bulunan Kaynar mevkiindeki ormanda çalışma yapan belediye ekipleri ormanın üçte birinin çöple kaplandığını gördü. Bodrum Belediyesi temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöple kaplanan ormanda 1 gün boyunca temizlik yaptı. Hafriyatlar ve bahçe atıklarıyla dolup taşan ormandan 65 ton çöp çıktı.

Ekipler, belirlenen program dahilinde Bodrum genelinde temizlik çalışmalarına devam ederken, bu tür görüntülerin önüne geçmek için içinde çalışmalarını sürdürüyor.

20 bin ceza ödeyecekler

2019 yılında yapılan rutin kontroller ve yapılan incelemeler sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan ya da bahçe atıklarını atan kişi ve işletmelere çok sayıda cezai uygulandı. Döküm sahası dışında kaçak olarak hafriyat döken kişi veya işletmelere ilk seferde 392 TL olmak üzere, 20 bin TL'ye kadar para cezası uygulanıyor.