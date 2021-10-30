Bodrum'da isale hattı patladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, isale hattı adeta bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi göle çevirdi. Basınçlı su asfaltı da yerinden söktü. O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakentyahşi Mahallesi Kargı Sokak'taki isale hattı patladı.

Araçlarda hasar

Patlama sonucu cadde üzerinde bulunan bir otomobil, suyun etkisiyle kaldırıma çıkarak duvara çarptı, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Yollar hasar aldı

Oluşan su birikintilerinin bir kısmı denize karıştı. Ekiplerce su tahliyesi yapılırken, yolun bir bölümü kapatıldı.

Kameraya yansıdı

Ekiplerin bölgede çalışması sürerken, patlama anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, isale hattının patlaması ve otomobilin kaldırıma çıkması yer aldı.

Bölgede yaşayan Meral Kılıç, "Her gün bu yoldan geçiyoruz. Daha önce de bir kez daha yine böyle oldu ve bir araç hasar aldı" dedi