Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın, eski Yunanistan Başbakanı Papandreu ile zeybek oynadığı anlar...

Bodrum’da düzenlenen 'Akdeniz Edebiyat Günleri'nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu karşılıklı zeybek oynadı.

Muğla Bodrum’da Livaneli Vakfı ve Bodrum Belediyesi tarafından “Akdeniz Edebiyat Günleri” düzenlendi. “Akdeniz Edebiyat Günleri” etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatçı Zülfü Livaneli, Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile çok sayıda edebiyatçı katıldı.

“Akdeniz Edebiyat Günleri” için bir araya gelen isimlerden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu karşılıklı olarak zeybek oynadı.

O anları gazeteci Zeynep Oral sosyal medya hesabından paylaştı.