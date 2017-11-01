T24 LogoT24 Logo
Spor

Boca Juniors taraftarı, stada girmek için açtığı delikte sıkıştı!

01 Kasım 2017 16:46

Boca Juniors taraftarlarından biri, La Bombonera Stadı'na girmek için açtıkları delikte sıkışıp kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Arjantin takımlarından Boca Juniors’un, Belgrano ile oynadığı maçta taraftarların stada duvarı delerek girmesi ilginç görüntülere neden oldu. Pazar günü La Bombonera Stadı’nda oynanan maç öncesinde, stada girmek isteyen taraftarlar ilginç bir yöntem geliştirdi. Stadın tribün bölümüne geçilebilen bölgesine delik açan taraftarlar, buradan içeriye girmeye çalıştı. Ancak taraftarlardan birinin deliğe sıkışması olayları ilginç bir hale getirdi. Sıkışan taraftarı arkadaşları kurtarmaya çalışırken bir başka taraftar ise komik görüntüyü kameraya kaydetti. Öte yandan Boca Juniors karşılaşmayı 4-0 kazandı.

ETİKETLER

taraftarboca junıors taraftarstada girmek için delik açtıdelikte sıkıştıstadyum

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2020

Avustralya Başkonsolosluğu önünde "Develeri öldürmeyi durdurun" dediler

Yardım konvoyuna çığ engeli

Of! Of! Of! | "Nefes almak için yaşıyoruz"

Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın

27 metreden düştü, ayağa kalkıp yürüdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24