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Blue Man Group, İstanbul sokaklarında...

13 Şubat 2018 17:01

Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, Eminönü meydanında halkla bir araya geldi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve BKM işbirliğiyle İstanbul'a gelen Blue Man Group, bugün Zorlu PSM'de gerçekleştirecekleri gösteriden önce, Eminönü'nde sergiledikleri sokak performanslarıyla ilgi çekti. Grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Blue Man adlı bu masum ve ilginç karakterin etrafında dönen performanslarımıza ilk başladığımızda onun bizi nasıl bir noktaya getireceğini hayal bile edemezdik. Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı. Grubun diğer kurucu üyesi Phil Stanton de "Blue Man karakteri, insanın iletişim kurma ihtiyacını keşfetmeye olan derin ilgimizden kaynaklanarak farklı yaşlar, kültürler ve milletlerden birçok kişiye hitap ediyor. Blue Man'in vermeye çalıştığı hayat dolu mutluluk ve kutlama hissiyatının herkese evrensel bir şekilde dokunduğuna inanıyoruz" dedi.

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