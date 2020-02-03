T24 LogoT24 Logo
Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Çin'e dayanışma mesajı

03 Şubat 2020 15:52

Birleşik Arap Emirlikleri, hastalık dramı yaşayan Çin’e dayanışma kampanyası başlattı. Ülkedeki önemli kuleler Çin’in bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 

Çin’de korona virüsünden en az 541 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vaka tescil ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri zor zamanda yaşayan Çin halk için dayanışma kampanyası başlattığı. Burj Khalifa, Burj Al Arab, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) binası dahil olmak üzere Dubai kentindeki farklı kuleler Çin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. "Wuhan, biz seninleyiz" gibi ifadeler de yayınlandı. 
BAE’in Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada, BAE, dost ülke Çin ve onun halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ve bu virüse karşı uluslararası toplumla işbirliği yapmak için tetikte olduğunu belirtti. Ayrıca BAE yetkililer Çin'in çok güçlü bir ülke olduğunu ve bu krizi atlatacağından emin olduklarında da vurguladı. BAE’nin Al Ayn şehrinde ise Hazza Bin Zayed Stadyumu dayanışma kampanyasında da katıldı ve Çin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. 

ETİKETLER

birleşik arap emirlikleribaeçinwuhanvuhankoronavirüscoronavirüscoronakorona

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24