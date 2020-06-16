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Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı

16 Haziran 2020 16:31

Söylemezsem Olmaz sunucusu 5 aylık hamile olan Bircan Bali canlı yayında fenalaştı. Partneri Seren Serengil ise yayında ne yapacağını bilemedi.
 
Söylemezsem Olmaz’ın bugünkü (16 Haziran) bölümünde girilen bir haberin ardından yayına tek başına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali’nin fenalaştığını ve ambulans çağırıldığını anlattı. Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı.
 
O anları anlatan Serengil “Ambulans çağırdık, çok üzüldüm. Tansiyonu düştü, hamile olduğu için de çok korktum. Ambulans müdahale edecek. Ay sinirim bozuldu. Birden bire oldu; bulantıyla beraber” dedi.
 
Bali ise daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
 

 

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