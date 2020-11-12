‘Bırakmam Seni Pamir’ kampanyası | Fenerbahçe Başkanı Koç'un sözleri, Beşiktaş Başkanı Çebi'ye "Harikasın" dedirtti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Bırakmam Seni Pamir’ kampanyası kapsamında bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. "Pamir'i sağlığına kavuşturup ileride bir Beşiktaş maçı izlemek bizim en büyük keyif olur" diyen Koç'a, Beşiktaş Başkanı Çebi "Bizim sahamızda olsun Ali Bey, avantaj bizde olsun" deyince Koç, "Hiç fark etmez Beşiktaş formasını giyip gelirim" dedi. Koç'un bu sözleri üzerine Çebi Koç için "Harikasın" ifadesini kullandı.

Beşiktaş’ın Pamir Bebek için başlattığı kampanyaya Fenerbahçe ve Galatasaray da destek verdi.

SMA hastası 19 aylık Pamir Pekin bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş’ın başlattığı kampanyaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’den de destek geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Pamir gibi ne yazık ki onlarca çocuğumuz var ve hastalığın tedavisi Amerika’da bulunmuş. Tedavi yöntemleri pahalı. Pamir için bu arayı kapatmamız lazım. Çok az süre kaldı, 2 haftada 600 bin dolar farkı kapatmamız lazım” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Koç, “Fark etmez. Ben Beşiktaş forması giyer gelirim” dedi.

İkili arasındaki diyalog şöyle:

Ali Koç: “Pamir bebeği sağlığına kavuşturup hep birlikte Beşiktaş maçı izleriz.”

Ahmet Nur Çebi: “Bizim sahamızda olsun başkanım. Avantaj bizde olsun.”

Ali Koç: “Fark etmez. Ben Beşiktaş forması giyer gelirim.”

Ahmet Nur Çebi: “Harikasın.”