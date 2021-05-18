Bir zamanların viral videosu 'Charlie parmağımı ısırdı' NFT ile satışa çıkarılacak

880 milyonun üzerinde izlenme sayısına sahip olan viral video, ortaya çıkışının 14. yıldönümünde açık artırmaya çıkarılacak. Videoya internet üzerinden erişim, müzayededen sonra mümkün olmayacak.

Şu anda 14 yaşında olan Charlie, yaşadığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "Bizim videoyu paylaştığımız zamanlar YouTube yeni bir şeydi. Şu an ise NFT yeni ve heyecan verici bir şey" ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan 2 kardeş, NFT ile satılacak görüntülerin müzayededen sonra ortadan kaldırılacağını doğruladı.