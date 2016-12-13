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Bir zamanlar Gülen'e ve Dink’in katillerine şarkı söyleyen Türüt: Öldürenleri övdünüz diye bir şey yok

13 Aralık 2016 14:05

Türkücü İsmail Türüt, suikasta kurban giden Hrant Dink'in katilleri için yazdığı türkünün hatırlatılması üzerine, “O konu öyle değil, düzeltmek istiyorum” dedi. “Dink’i FETÖ’cüler öldürmüş” sözleri üzerine ise İsmail Türüt, “Hrant Dink’i öldürenleri övdünüz diye bir şey yok” demekle yetindi. Fethullah Gülen’den şarkılarında övgüyle bahseden Türüt’ün programda “Bu adam bu emri vermişse katli vaciptir” demesi dikkat çekti. FETULLAH GÜLEN'E ŞARKI YAPMIŞTI Fetullah Gülen ile temasının olmadığını söyleyen Türüt, “Ancak cemaatine kurban bağışladım, ben iyi niyetle Allah rızası için yaptım. Ama bu adam bu emri vermişse katli vaciptir. Allah onun belasını versin. Eğer Fetullah Gülen bu insanları öldürün talimatı verip mermi attırmışsa Allah onun belasını versin, kahretsin, perişan etsin” ifadelerini kullandı. Türüt'ün yaptığı beddua karşısında “Eğer demeye gerek var mı? Bu örgüt Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalkıştı, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalattı, bizi izleyen demokrasi şehitlerinin aileleri ne der İsmail Bey?” diye tepki gösteren sunucu Tahir Sarıkaya'nın çıkışı üzerine “O zaman söyleyecek bir şey yok, eğer demiyorum, konuyu kapatıyorum” şeklinde konuştu. İsmail Türüt, bir şarkısında “Fethullah Gülen Hoca görmüştü rüyasını…” diyerek Gülen’e selam göndermişti.

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